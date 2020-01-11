Об этом сообщает местная газета “Аль-Ватан Оман”.
Хайсам – один из троих двоюродных братьев покойного султана Кабуса бен Саида Аль Саида, которые претендовали на престол.
Решение о том, что он станет новым султаном было принято в первые сутки после смерти султана и оглашено в эфире государственного телевидения султаната.
Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).
Султан является главным принимающим решения в Омане, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.
- Ранее сообщалось, что в Омане умер султан Кабус бен Саид в возрасте 79 лет. Он правил страной 50 лет.