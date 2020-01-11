Новым султаном Омана стал бывший министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Об этом сообщает местная газета “Аль-Ватан Оман”.

Хайсам – один из троих двоюродных братьев покойного султана Кабуса бен Саида Аль Саида, которые претендовали на престол.

Решение о том, что он станет новым султаном было принято в первые сутки после смерти султана и оглашено в эфире государственного телевидения султаната.

Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Султан является главным принимающим решения в Омане, а также занимает должности премьер-министра, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и министра иностранных дел.