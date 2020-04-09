Во время урока всемирной истории в онлайн-школе, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, учительница перепутала Ливонскую войну с Ливанской.

Об этом сообщают #Буквы.

Во время урока всемирной истории в восьмом классе по теме: “Всемирная история. Московское государство. Иван IV Грозный. Смутное время. Правление династии Романовых” учительница допустила сразу несколько ошибок. Ливонскую войну и Ливонский орден педагог назвала ливанскими, а Московское государство — Россией.

“В этот период, в 58-м году, царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Это была война с Ливанским орденом и основная идея ее была в том, чтобы Россия получила выход к Балтийскому морю”, — сказала она.

В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською Вибачте, але тут знову🙈В онлайн-школі Зеленського переплутали Лівонську війну з Ліванською 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. April 2020

Ливонская война, о которой идет речь, началась в 1558 году и продолжалась до 1583. Это крупный военный конфликт (или серия конфликтов) XVI века, в котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество Литовское (с 1569 года — Речь Посполитая), Шведское и Датское королевства. Война началась с нападения Русского царства на Ливонию (территории современных Латвийской и Эстонской республик).

В свою очередь Ливанской войной (“Первой ливанской войной” или операцией “Мир Галилее”) называют военную операция Израиля на территории Ливана в 1982 году. Целью операции было уничтожения баз Организации освобождения Палестины. Сам же Ливан, как известно, расположен на берегу Средиземного, а не Балтийского, моря.