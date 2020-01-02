Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что Пхеньян более не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания.

Об этом сообщает Reuters.

Мораторий был принят сроком на два года, и в мире говорили о нем, как одним из наиболее действенных механизмов по сдерживанию ядерной агрессии со стороны КНДР.

Глава КНДР заявил, что его страна больше “не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет”.

После отказа продлевать мораторий, Гутерриш выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога.

“Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено”, – сказал он.

Также в ООН отметили, что считают дипломатическое взаимодействие – “единственным путем к устойчивому миру”.