Об этом сообщает Reuters.
Мораторий был принят сроком на два года, и в мире говорили о нем, как одним из наиболее действенных механизмов по сдерживанию ядерной агрессии со стороны КНДР.
Глава КНДР заявил, что его страна больше “не чувствует моральных обязательств по мораторию на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет”.
После отказа продлевать мораторий, Гутерриш выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога.
“Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено”, – сказал он.
Также в ООН отметили, что считают дипломатическое взаимодействие – “единственным путем к устойчивому миру”.
- Ранее лидер Северокорейской народной республики Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные доверительные отношения с американским президентом Дональдом Трампом.
- В начале октября Северная Корея провела очередной запуск своих ракет в сторону Японского моря после того, как было заявлено о переговорах с США о денуклеаризации.
- Предыдущие переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в конце февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и завершились без подписания какого-либо соглашения.