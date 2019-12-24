Это передает национальное агентство “Укринформ”.
Отмечается, что позицию ООН высказал спикер Генсека Стефан Жюжаррик.
“Могу сказать, что мы руководствуемся резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН про суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявил он.
Напомним, что ранее в железнодорожных кассах аннексированного полуострова Крым открыли продажу билетов на поезда по Керченскому мосту в РФ.
- В феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря.