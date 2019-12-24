Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш отреагировал на открытие жд-сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.

Это передает национальное агентство “Укринформ”.

Отмечается, что позицию ООН высказал спикер Генсека Стефан Жюжаррик.

“Могу сказать, что мы руководствуемся резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН про суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявил он.

Напомним, что ранее в железнодорожных кассах аннексированного полуострова Крым открыли продажу билетов на поезда по Керченскому мосту в РФ.