Это передает национальное агентство “Укринформ”.

Отмечается, что позицию ООН высказал спикер Генсека Стефан Жюжаррик.

“Могу сказать, что мы руководствуемся резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН про суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявил он.

Напомним, что ранее в железнодорожных кассах аннексированного полуострова Крым открыли продажу билетов на поезда по Керченскому мосту в РФ.

  • В феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря.