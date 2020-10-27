Об этом сообщает пресс-служба Всемирной туристической организации (UNWTO).
По данным организации, ограничения на туристические поездки, введенные странами в связи с пандемией до сих пор бьют по мировому туризму.
“За первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%. Это привело к потере 730 млрд долларов”, – говорится в сообщении.
К слову, убытки туристичной отрасли в 2020 году более чем в восемь раз превышают убытки этого сектора в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.
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