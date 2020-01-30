Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“ООН объявила о плане гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год. 158 млн долларов США для помощи 2 млн человек по обе стороны от линии разграничения”, – пишет Николаенко.
По словам спикера, 51 миллион долларов будет выделен на социальную защиту, 27 миллионов на бытовые товары и жилье, 22 миллиона на бытовую и питьевую воду, 22 миллиона на здравоохранение, 18 миллионов на продукты питания, 7 миллионов на сферу образования, 5 миллионов будет выделено в качестве наличной помощи, а еще 6 миллионов будет выделено в качестве общей поддержки.
“Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств международных финансовых доноров. С начала российской агрессии международное сообщество предоставило Украине гуманитарной помощи в размере более 500 млн долларов США”, – подчеркнул он.
- Напомним, что ранее представительство ООН в Украине представило свой план гуманитарной помощи Донбассу на сумму 158 миллионов долларов.