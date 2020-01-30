Секретарь представительства Украины в ООН Олег Николаенко рассказал о гуманитарном плане для Украины на 2020 год на $158 млн.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“ООН объявила о плане гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год. 158 млн долларов США для помощи 2 млн человек по обе стороны от линии разграничения”, – пишет Николаенко.

По словам спикера, 51 миллион долларов будет выделен на социальную защиту, 27 миллионов на бытовые товары и жилье, 22 миллиона на бытовую и питьевую воду, 22 миллиона на здравоохранение, 18 миллионов на продукты питания, 7 миллионов на сферу образования, 5 миллионов будет выделено в качестве наличной помощи, а еще 6 миллионов будет выделено в качестве общей поддержки.

“Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств международных финансовых доноров. С начала российской агрессии международное сообщество предоставило Украине гуманитарной помощи в размере более 500 млн долларов США”, – подчеркнул он.