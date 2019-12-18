Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию о защите прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter украинской миссии в Европейском Союзе.

“Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что за принятие резолюции проголосовали 65 депутатов, а против – 23.

В свою очередь пятый Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие резолюции победой украинской дипломатии.

“Только что принятая в Нью-Йорке обновленная резолюция ООН о правах человека в Крыму указывает Российской Федерации ее настоящее место в системе мировых отношений – место агрессора и оккупационной власти. Позорное звание для постоянного члена Совета Безопасности ООН”, – пишет он.

Порошенко также поблагодарил всех союзников Украины, которые способствовали в принятии такого решения Генеральной ассамблеи ООН.