Об этом сообщается на официальной странице в Twitter украинской миссии в Европейском Союзе.
“Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что за принятие резолюции проголосовали 65 депутатов, а против – 23.
В свою очередь пятый Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие резолюции победой украинской дипломатии.
“Только что принятая в Нью-Йорке обновленная резолюция ООН о правах человека в Крыму указывает Российской Федерации ее настоящее место в системе мировых отношений – место агрессора и оккупационной власти. Позорное звание для постоянного члена Совета Безопасности ООН”, – пишет он.
Порошенко также поблагодарил всех союзников Украины, которые способствовали в принятии такого решения Генеральной ассамблеи ООН.
- В понедельник, 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.