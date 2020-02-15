За прошедшие сутки, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов одного украинского военнослужащего было ранено.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

неподалеку Красногоровки – из миномета 120 мм противник выпустил 12 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – из 82-мм миномета – 8 мин, а также из гранатометов различных систем;

в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

дважды рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 мм – 7 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

три раза неподалеку Крымского – из миномета калибра 120 мм – 20 мин и 82-мм миномету- 14 мин;

рядом с Травневым – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – с миномета калибра 120 мм – 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

“Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, – сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток, 15 февраля, российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.