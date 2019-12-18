Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“С грустью сообщаем, что вчера, 17.12.2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын. Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами”, – говорится в сообщении.