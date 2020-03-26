Об этом сообщили в утренней сводке с передовой.
В сообщении сказано, что за прошедшие сутки, 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было осуществлено пять обстрелов: дважды рядом с Авдеевкой, вблизи Водяного, в районе населенного пункта Красногоровка, рядом с Песками.
Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: дважды вблизи Новолуганского, неподалеку Орехового, рядом с Крымским.
“На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было”, – сообщили в ООС.
Также в штабе сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
- 25 марта в Украине подтверждено 32 новых случая COVID-19. Общее количество случаев достигло 145, 5 пациентов погибли.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.