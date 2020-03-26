В штабе операции Объединенных сил заверили, что среди личного состава случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 не зафиксировано.

Об этом сообщили в утренней сводке с передовой.

В сообщении сказано, что за прошедшие сутки, 25 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было осуществлено пять обстрелов: дважды рядом с Авдеевкой, вблизи Водяного, в районе населенного пункта Красногоровка, рядом с Песками.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: дважды вблизи Новолуганского, неподалеку Орехового, рядом с Крымским.

“На вызывающую активность врага военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было”, – сообщили в ООС.

Также в штабе сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.