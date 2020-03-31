В штабе операции Объединенных сил пояснили, кого коснутся/не коснутся ограничения по въезду/выезду на территорию Донбасса в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба.

В сообщении сказано, что ограничения на передвижение в Донецкой и Луганской областях не коснутся жителей этих регионов, а также людей, которые обеспечивают жизнедеятельность региона, и тех, кто направляется на Донбасс с гуманитарной целью.

Не распространяются ограничения на граждан, у которых есть недвижимость на территории ОРДЛО. Также разрешен въезд/выезд для тех, кто работает на этой территории и имеет соответствующую справку от работодателя.

В конкретном случае могут пропустить тех, у кого на временно оккупированной территории находятся родственники, смерть которых наступила недавно. Это возможно при условии наличия соответствующего документа.

Разрешено въезжать/выезжать тем, кто нуждается в специализированной медицинской помощи.

В штабе ООС напомнили, что въезд/выезд возможны только через конкретно определенные пункты пропуска, при обязательном прохождении температурного скрининга.