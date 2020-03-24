За прошедшие сутки, 23 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов были ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано три обстрела, а именно вблизи Авдеевки, рядом с Водяным, неподалеку Красногоровки.

Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно трижды вблизи Новотошковского, в районе населенного пункта Шумы.

“Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С началом этого периода, 24 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.