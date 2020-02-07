Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении сказано, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.
Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- дважды рядом с Орехово – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин;
- в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
“Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение”, – сообщили в пресс-центре ООС.
С начала этого периода, 7 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела оккупантами позиций украинских защитников погибла боевой медик Клавдия Сытник.