За прошедшие сутки, 6 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении сказано, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

дважды рядом с Орехово – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение”, – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала этого периода, 7 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.