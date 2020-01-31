За прошедшие сутки, 30 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранили украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил два обстрела по украинским позициям близ населенного пункта Березово, а также рядом с Талаковкой.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

три раза рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.

“Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в ООС.

С начала суток, 31 января, российские оккупационные войска 2 раза осуществили обстрелы наших позиций: рядом с Луганским, а также неподалеку Широкино.

За текущие сутки потерь нет.