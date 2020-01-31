С начала 2020 года в боях на Донбассе российские войска потеряли 27 бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику”, – говорится в сообщении.

По информации украинской разведки, потери российских войск на Донбассе в январе 2020 года составили 27 бойцов.

Помимо того, 56 бойцов российско-террористических войск были ранены и травмированы с начала текущего года.

Также враг за январь потерял на Донбассе 5 единиц военной техники, среди которых 2 автомобиля “Урал”, один миномет и 2 беспилотных летательных аппарата.