Офис Президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией территорий Донбасса с внедренной в него "формулой Штайнмайера".

Об этом в интервью Lb.ua сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Он отметил, что обновленный законопроект уже обсуждают “наши” представители Луганска и Донецка. Речь идет о вынужденных переселенцах, которых недавно ввели в переговорные группы Минского процесса.

“Мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера”, – заявил Ермак.

Как сообщалось ранее, в среду, 10 июня, состоялась заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области от Украины. Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

15 июня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выступила за полное восстановление действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Во время встречи украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также необходимость восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.