Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Глава государства с начала своей каденции проявлял и проявляет лидерские качества, необходимые в кризисные времена”, – отметил Жовква.

По его словам, с самого начала каденции Зеленского на должности Президента многие представители иностранных государств проявили большой интерес к нему. Поэтому в рамках саммитов Зеленский проводил до 20 встреч.

“Юмор стал сильным инструментом Владимира Зеленского в международной дипломатии. Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего Президента. Он его очень часто и умело использует”, – отметил Жовква.

По словам Жовквы, “Зеленский — абсолютно ровный игрок на мировой арене”.

Напомним, ранее в американской юмористической передаче Last Week Tonight with John Oliver показали, как известный номер, где нынешний президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

“Смысл в том, что все части этого глупого Уотергейта еще тупее, чем вы можете себе представить. И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит бессмысленным дураком. Ранее он был комиком, который играл в сериале роль президента Украины. Хотя интересный факт. Одна из его комических сцен, где он и другой артист изображали, что играют на рояле с помощью … Ну, сами увидите. Так, он играет на пианино своим х*ром. Но задумайтесь о пареньке рядом с ним. Почему же его не выбрали президентом Украины? Пройдет всего несколько лет и он закончит, играя свою х*ромузику в одиночестве по забегаловках. Шоу-бизнес жесток”, – заявил ведущий Джон Оливер и обнародовал несколько секунд из выступления “Квартала 95”.