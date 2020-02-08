Первым снимком поделилась народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Также снимки опубликовали в пресс-службе Офиса Президента.

Ранее сам Зеленский сообщил, что во время встречи с Папой Римским Франциском просил его молиться о мире.

“Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после “Норманди” в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине”, – написал Зеленский.