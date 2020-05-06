Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
Согласно протоколу официальных встреч, Президента теперь здоровается локтем.
Он отметил, что из-за пандемии пришлось перенести несколько международных встреч Зеленского, а также некоторые визиты в иностранных государства, запланированные на март – апрель. В ОП предполагают, что они могут состояться летом.
За время карантинных ограничений по всему миру, Зеленский проводил переговоры с иностранными лидерами в телефонном режиме. За два месяца их было более 20.
Что касается изменений в протоколе официальных встреч, Жовква отметил, что Зеленский отказался от традиционных рукопожатий и теперь здоровается локтем.
“…упростив протокол, мы абсолютно не потеряли сути… Мы понимали, что это необходимо, что дипломатическая работа не должна останавливаться”, – пояснил представитель ОП.
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