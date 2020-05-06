В условиях пандемии коронавируса COVID-19, когда медики рекомендуются отказаться от традиционных рукопожатий, Президент Украины Владимир Зеленский также выбрал другую форму приветствия.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Согласно протоколу официальных встреч, Президента теперь здоровается локтем.

Он отметил, что из-за пандемии пришлось перенести несколько международных встреч Зеленского, а также некоторые визиты в иностранных государства, запланированные на март – апрель. В ОП предполагают, что они могут состояться летом.

За время карантинных ограничений по всему миру, Зеленский проводил переговоры с иностранными лидерами в телефонном режиме. За два месяца их было более 20.

Что касается изменений в протоколе официальных встреч, Жовква отметил, что Зеленский отказался от традиционных рукопожатий и теперь здоровается локтем.

“…упростив протокол, мы абсолютно не потеряли сути… Мы понимали, что это необходимо, что дипломатическая работа не должна останавливаться”, – пояснил представитель ОП.