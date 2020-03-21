Об этом заявила заместительница Главы Офиса Президента Юлия Ковалив.
Она пояснила, что есть два основных пути для получения денег. Первый – сократить некоторые статьи бюджета, которые в условиях карантина являются неэффективными. Второй – брать новые внешние заимствования и увеличивать дефицит бюджета.
“В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там, где фактически можно будет. Это с доходов государственных компаний, государственных банков. Также это сокращение больших зарплат. Второе – мы будем увеличивать дефицит бюджета, мы себе можем это позволить …”, – заявила Ковалив.
Основным источником роста новых расходов она назвала увеличение дефицита и внешних долгов.
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