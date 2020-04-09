В Офисе Президента создали специальный чат-бот, с помощью которого возможно организовать закупку необходимого оборудования, масок или антисептиков из Китая посредством авиаперевозчика SkyUp.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

На данный момент рейс в Китае из Киева, в среднем, обходится в 150 – 180 тысяч долларов. При этом стандартная стоимость такого перелета на рынке – 250- 300 тысяч долларов.

Воспользоваться возможностью закупить защитные средства или оборудование из Китая могут как коммерческие аптеки, так и медбизнес. За перевозку заказчик рассчитывается самостоятельно, а ОП предоставляет услуги по логистике.

“Цену, которую установили в SkyUp, мы разделили на кубатуру. Хотите – платите SkyUp напрямую…. И вот сейчас так они и летают”, – пояснил Тимошенко.

Поскольку заявок много, в ОП создали специальный чат-бот, который пропускает несколько первых шагов, а потом связывает конкретного человека с представителем отдела логистики.

“Мы сделали чат-бот. Два наших логиста сидят в этом чат-боте. Ты заходишь и читаешь, например: Привет, ты хочешь отправить груз с Китая в Украину? Выбери три аэропорта, из которых мы летаем”. Ты выбираешь, тебе говорят: “Ок, братан, возьми заполни пакинг-лист, что ты будешь везти, когда у тебя будет этот груз и когда ты его доставить на таможню в этом городе”, – рассказал представитель ОП.

После этого с заказчиком связываются логисты и договариваются о деталях.

На данный момент ОП получила заявок на неделю полетов.