В анонсированном президентом Владимиром Зеленским "всенародном опросе" 25 октября планируют принять участие почти 55% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 19 октября 2020 года.

Так, 54,6% респондентов заявили, что собираются принять участие в опросе в день местных выборов, 25 октября.

Еще 35,8% опрошенных сообщили, что не планируют принимать участие, а 9,3% затруднились ответить на вопрос.

Больше желающих поучаствовать в опросе – среди избирателей пропрезидентской партии “Слуга народа” (85,3%).

Среди избирателей “Европейской Солидарности” 40,9% готовы участвовать в опросе, а 52,3% – нет.

Что касается “Оппозиционной платформы – За життя”, то поучаствовать в опросе хотят 55% респондентов, а среди избирателей “Батькивщины” – 55,6%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% – для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких к 10%.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. На него планируется вынести пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.