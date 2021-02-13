В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля, на котором намерены устранить угрозы нацбезопасности, решение которых откладывалось долгое время.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Часть вопросов на заседании будет рассмотрена в закрытом режиме.

“Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которая абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии”, – отметили в ОПУ.

Подчеркивается, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.