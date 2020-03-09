Об этом сообщает “Громадське радіо”.
Отмечается, что в версии интервью Офиса Президента изменен порядок вопросов. В оригинальной версии одним из первых вопросов задевается ситуация, сложившаяся в Новых Санжарах, где находилась на обсервации экс-министр здравоохранения Заряна Скалецкая. В украинской версии этот вопрос поставлен на последнее место с приметкой “короткий комментарий отдельно у дверей”.
“Я ей сказал, что это была хорошая идея. Она сама решала, но я предложил”, – сказал Зеленский.
Точность перевода при этом в украинской версии сохраняется, однако из интервью вырезаны авторские комментарии, которые дают информацию о контексте слов Президента.
В частности, в оригинале говорится, что Зеленский улыбнулся, когда говорил о Скалецкой на резервации и таким образом стало понятно, что у министра не было выбора.
Кроме того, в оригинальной публикации прямая речь Президента существенно сокращена.
Также в оригинале допускается, что телевизионный персонаж Зеленского Василий Голобородько “повесил или расстрелял бы олигархов”, однако настоящему главы государства приходиться сотрудничать с ними.
“Если мы выбрали демократию, мы, конечно, не можем повесить людей. Хотя! Иногда очень хочется. А знаете почему? Потому что было бы быстрее. Намного быстрее”, – сказал он.
При этом в оригинале интервью спикер Президента сразу заявила, что это шутка, а Зеленский согласился.
В версии, опубликованной Офисом Президента, нет пояснения о том, что это была шутка.
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