В Офисе президента Владимира Зеленского обнародовали отчет работы фонда по ликвидации последствий коронавируса COVID-19, который закупал средства защиты медработников и медицинское оборудование.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, фонд оперировал небюджетными средствами, которые были предоставлены бизнесом.

“Фактически за счет этого и удалось быстро закупить средства защиты и доставить их в больницу. Кроме этого, Офис президента помогал ответственному бизнесу доставить грузы, которые они закупили сами и передавали в больницы: ПЦР-тестирование, респираторы, костюмы защиты и т.д.” – говорится в сообщении.

В ОПУ уточнили, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 составил 374 млн 620 тыс. грн. У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у семи иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

В общем осуществили 21 рейс, девять из них оплатил фонд. 17 рейсов были в Китай (10 рейсов в Сямэнь, четыре рейса – в Гуанчжоу, три рейса – в Пекин) и четыре в Корею (в Сеул).

Было закуплено:

респираторов – 1 млн 127 тыс. по средней цене 74,32 грн/ед.,

костюмов биозащиты – 173 тыс. по средней цене 416,16 грн/шт.,

костюмов биозащиты многоразового использования – 12 тыс. по средней цене 1050 грн/ед.,

защитных очков – 60 тыс. по средней цене 111,52 грн/шт.,

ПЦР-тестов иностранного производства – более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн/шт.,

наборов для ПЦР-тестирование украинского производства – 600 тыс. по средней цене 58,02 грн/ед.,

защитных экранов для лица – 50 тыс. по средней цене 46,78 грн/ед.,

термометров – 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн/ед.,

экспресс-тестов – 150 тыс. по средней цене 173 грн/шт.,

более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

Тимошенко добавил, что в дальнейшем доставленные средства защиты распределялись через департаменты охраны здоровья в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.