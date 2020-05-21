Об этом сказано на официальном сайте ОПУ.
“Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран “, – говорится в официальном сообщении.
Отметим, что должности президента в Канаде не существует. Позже пресс-служба президента исправила ошибку – “президентов” на “лидеров”.
Напомним, главой Канады является Джастин Трюдо, который занимает пост премьер-министра.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неправильно написал название Канады, обращаясь к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо. Вместо “Canada” Зеленский написал в Twitter “Canadia”.