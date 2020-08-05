В Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что средства для создания памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку будут собирать через благотворительный фонд, который создала семья космонавта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, то, что спустя два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника – недопустимо.

“Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к своим героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим”, – отметил Владимир Зеленский.

28 января 2020, в день рождения Леонида Каденюка, Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования. Но потому, что законодательный механизм является сложным и забюрократизированным, это может затянуть процесс создания памятника на несколько лет.

“Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства”, – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что проект монумента существует давно – семья Каденюка разработала самостоятельно. Кроме того, семья космонавта начала сбор средств на установку памятника через собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

В Пресс-служба ОПГ отмечают, что сам Зеленский, работники Офиса президента и правительства сделают взносы в благотворительный фонд.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Леонид Каденюк совершил полет на шаттле “Колумбия”.