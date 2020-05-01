Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.
“Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах”, – сказал Тимошенко.
По его словам, чтоб люди могли добраться на работу, сначала будут открываться другие виды транспорта.
“Как только будет послабление карантинных мер – будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси”, – добавил замглавы ОПУ.
Он также отметил, что в метро сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.
“Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские”, – резюмировал Тимошенко.
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется, если “на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных”. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.