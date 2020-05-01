Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что метрополитен в Украине будет открываться последним из всех видов общественного транспорта.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

“Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах”, – сказал Тимошенко.

По его словам, чтоб люди могли добраться на работу, сначала будут открываться другие виды транспорта.

“Как только будет послабление карантинных мер – будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси”, – добавил замглавы ОПУ.

Он также отметил, что в метро сложнее всего контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

“Надеюсь, сможем 12 мая снять некоторые ограничения. Единственное условие: люди не должны в большом количестве собираться на майские”, – резюмировал Тимошенко.