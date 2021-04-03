В ОПУ заявили, что Байден «восхищается лидерством Зеленского». На сайте Белого дома об этом ни слова

Об этом сообщают #Буквы.
Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.
При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.
Однако больше всего удивило сообщение, опубликованное пресс-службой Зеленского.
“Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами”, – говорится в заявлении ОП.
Очевидно, что такое довольно самоуверенное заявление должно быть чем-то подкреплено, например подтверждением Белого дома. Однако в сообщении американской стороны нет ни слова о “похвале” Зеленского со стороны Байдена.
“Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул стремление администрации активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, обеспечивающих справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в государстве”, – говорится в заявлении Белого дома.
Остается только догадываться, действительно ли Байден “восхищается” Зеленским.
Первый разговор Байдена и Зеленского: что известно?
В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.
Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.
Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал новость о первом разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.