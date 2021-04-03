В ОПУ заявили, что Байден «восхищается лидерством Зеленского». На сайте Белого дома об этом ни слова

Офис президента заявил, что Джо Байден "восхищается лидерство Владимира Зеленского". Однако в сообщении Белого дома об этом не указали.

Об этом сообщают #Буквы.

Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.

При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.

Однако больше всего удивило сообщение, опубликованное пресс-службой Зеленского.

“Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами”, – говорится в заявлении ОП.

Очевидно, что такое довольно самоуверенное заявление должно быть чем-то подкреплено, например подтверждением Белого дома. Однако в сообщении американской стороны нет ни слова о “похвале” Зеленского со стороны Байдена.

“Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он подчеркнул стремление администрации активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, обеспечивающих справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в государстве”, – говорится в заявлении Белого дома.

Остается только догадываться, действительно ли Байден “восхищается” Зеленским.