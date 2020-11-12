Об этом заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква заявил в эфире программы “Запитання тут ставимо ми” на”Радио НВ”.
По словам Жовква, сразу после принятия Конституционным Судом, было получено немало звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были этим потрясены.
“Партнеры могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого и не в таком масштабе”, — отметил Игорь Жовква.
Жовква добавил, что напряжение в отношениях с европейскими партнерами и вопрос об отмене безвизового режима сняты.
“На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима (или отмены, приостановления действия безвизового режима), который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры”, — сказал Игорь Жовква .
При этом пути решения проблемы так и не были найдены. Дальнейшие шаги в этом направлении, по словам Жовквы, должны будут сделать парламентарии вместе с Минюстом и экспертами Венецианской комиссии. Вместе они должны нарабатывать оптимальный вариант выхода из ситуации.
Напомним, опасения по поводу возможной отмены “безвиза” возникли после скандального решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложное декларирование.
5 ноября Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, который восстанавливает отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Причиной стал альтернативный документ Александра Дубинского.
Законопроект Разумкова является альтернативным проекту президента Владимира Зеленского, которым не только возвращается предшествующее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
Председатель КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”, а Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от принятия законопроекту Зеленского.
- Согласно опросам социологической группы “Рейтинг”, более половины украинцев негативно относятся к возможной отмене безвизового режима с Европейским Союзом.