В Офисе президента заверили, что вопрос о возможной потери безвизовых из-за решения Конституционного суда об отмене ответственности за ложное декларирование, снят.

Об этом заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква заявил в эфире программы “Запитання тут ставимо ми” на”Радио НВ”.

По словам Жовква, сразу после принятия Конституционным Судом, было получено немало звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были этим потрясены.

“Партнеры могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого и не в таком масштабе”, — отметил Игорь Жовква.

Жовква добавил, что напряжение в отношениях с европейскими партнерами и вопрос об отмене безвизового режима сняты.

“На сегодняшний день могу сказать, что такую ​​горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима (или отмены, приостановления действия безвизового режима), который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры”, — сказал Игорь Жовква .

При этом пути решения проблемы так и не были найдены. Дальнейшие шаги в этом направлении, по словам Жовквы, должны будут сделать парламентарии вместе с Минюстом и экспертами Венецианской комиссии. Вместе они должны нарабатывать оптимальный вариант выхода из ситуации.