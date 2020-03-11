В ОПЗ объяснили, что означает решение Наблюдательного совета об отмене конкурса по отбору давальца

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Щуриков отметил, что сегодня получил решение Наблюдательного совета ОПЗ согласно которому отменен конкурс по отбору компании для работы по договору переработки давальческого сырья и даны рекомендации Правлению ОПЗ перейти на прямые поставки газа.
“Чтобы было понятно, что это значит. 1. Деньги на счетах ОПЗ и изготовленная продукция, которые могут быть арестованы в любой момент. Текущая задолженность ОПЗ кредиторам достигает около 10 млрд гривен. 2. Возврат кормушки для председателя ФГИУ и председателя Наблюдательного совета они будут управлять пищевой цепи и фактически назначать компании по поставке газа и компании, которым будет продаваться продукция завода”, – пояснил он.
По словам первого заместителя директора ОПЗ, начиная с октября 2016 года, благодаря внедрению работы по договору по переработке давальческого сырья, на ОПЗ были уничтожены коррупционные риски.
“Кто следил эти годы за событиями вокруг ОПЗ тот знает, что мы прошли через уголовные дела и огромное давление и не дали вернуть старые схемы на завод. К сожалению, сегодня случайные руководители ФГИУ в противоречие здравому смыслу и погоне за личным обогащением, принимают судьбоносные решения для облачного будущего ОПЗ”, – добавил он.
Напомним, что в конкурсе на поставку давальческого сырья на Одесский припортовый завод победила компания “Укрнефтебурение”. Компания предоставила лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида – $77, за аммиак – $39,5.
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