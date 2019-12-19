Активисты общественного движения "Чесно" зафиксировали, как нардепы от политсилы "Оппозиционная платформа – За життя" кнопкодавят новыми способами.

Об этом сказано на их сайте.

“Чесно” удалось зафиксировать, как нардепы Сергей Ларин и Виктор Черный “изобрели механизм, чтобы кнопкодавить, но при этом не нажимать на чужую кнопку своим пальцем”.

Так, во время заседания 18 декабря Ларин поставил перед кнопками системы “Рада” несколько толстых книг, толкая которые удавалось “нажимать” на кнопку. Для того чтобы не было видно, как этот “прибор” зажимает каку-то из кнопок, над пультом для голосования нардеп положил листовку с надписью: “Мы за мир”.

В частности, во время голосования поправки №76 Ларин, сидя на месте своего коллеги Черного, одной рукой нажал копку для голосования за себя, а второй рукой толкнул книги, чтобы проголосовать за соседа.

На табло видно, что и Ларин и Черный в этот момент “проголосовали “за”.

Во время голосования правки №69, Ларин правой рукой нажал кнопку, а ногой – подтолкнул книги. Результат – снова два голоса “за”.

Аналогичным образом Ларин копкодавил во время голосования за постановление №2609.

Его ноу-хай научился использовать также и Черный. В “Чесно” зафиксировали, как он кнопкодавил за поправку по НКРЕКП.

В “Чесно” отметили, что фракция “ОПЗЖ” – лидер по количеству случаев кнопкодавства.