Результаты "Оппозиционной платформы - За життя" на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами.

Об этом говорится в заявлении Киевского избирательного штаба.

“Мы получили достоверную информацию о подготовке попытки похищения голосов, отданных за нашу политическую силу в пользу другой партии. Злоумышленники намерены похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за “Оппозиционная платформу платформу – За життя” в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при пересчете бюллетеней, который готовится”, – говорится в заявлении.

“Оппозиционная платформа – За життя” обращается к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступных указаний, от кого бы они не поступали.

“Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования. Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на эту информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева”, – призвали в партии.