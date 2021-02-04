Во фракции партии "Оппозиционная платформа - За життя" знали о санкциях против нардепа Тараса Козака и его телеканалов и даже пытались повлиять на главу СНБО Алексея Данилова.

Об этом говорится материале #Букв “Удар Зеленського по Медведчуку: як ухвалювали санкції і що можуть сказати суди”.

Во вторник вечером стало известно, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Тараса Козака. Он является номинальным держателем медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии ОПЗЖ и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.

По информации #Букв, решение о санкциях готовили давно, и в ОПЗЖ об этом знали и даже пытались повлиять и на Офис президента, и на секретаря СНБО Данилова.

“Они знали и пытались противодействовать, но все равно до конца не верили, что санкции будут против телеканалов”, – говорит собеседник #Букв.

На прошлой неделе вопрос санкций против граждан Украины на комитете по вопросам нацбезопасности и обороны поднял Сергей Левочкин, хотя обычно он на комитетах молчит.

“Несмотря на то, что многие его называют одним из бенефициаров санкций, поскольку его влияние возрастет – ведь у Медведчука забрали его каналы – впрочем, Левочкин прекрасно понимает, что такая же судьба может ожидать и его. И это может коснуться как “Интера”, так и какого-то другого имущества”, – говорит собеседник #Букв среди депутатов.

Пока ОПЗЖ искало слабое звено, власть искала механизмы, как провести решение так, чтобы не растягивать его во времени и не утонуть в дискуссиях. Поэтому членов СНБО по очереди вызывали на Банковую на встречу тет-а-тет, давали бумагу на ознакомление и попросили подписать.

Однако Медведчук может обжаловать действия власти в Европейском суде по правам человека.

Михаил Тарахкало, директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека отмечает, что “санкции СНБО в первую очередь можно обжаловать в национальных судах, точнее в Верховном суде”.

“В данном случае он может рассмотреть дело по сути. Также эти санкции можно обжаловать в Европейском суде по правам человека, но здесь все зависит от того, что именно будет оспариваться. Ведь в Украине есть эффективные средства защиты, национальные суды могут принять те или другие решения. Если же санкции СНБО попытаются обжаловать в ЕСПЧ перед тем, как эти жалобы рассмотрят национальные суды – это трудно будет объяснить, почему не было обращения к национальным средств защиты в первую очередь”, – отмечает эксперт.

Тарахкало напомнил, что в свое время в Грузии была такая же история с телеканалом “Рустави-2”, но ЕСПЧ принял решении не в пользу канала.

“Я не исключаю, что обжаловать санкции СНБО в ЕСПЧ могут попробовать досрочно. Однако по правилу 39, которое упоминают в СМИ (Правило 39 Регламента ЕСПЧ – применяется в исключительных случаях, при риска необратимый вред. По этим ЕСПЧ может дать рекомендации стране, подписавшего Конвенцию по правам человека, прибегнуть к определенным действиям, чтобы нарушение прекратилось – ред.), шансы довольно низкие”, – добавляет Михаил Тарахкало.