На оккупированные территории Донбасса отказались ехать 17 человек, еще около 30 – вообще не захотели участвовать в обмене.

Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская во время брифинга президента Владимира Зеленского в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.

“У нас 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались вообще участвовать в обмене. Они продолжают отбывать наказание”, – отметила Лутковская.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что некоторые из тех, кто отказался ехать на оккупированный Донбасс, освобождаются в феврале и в марте следующего года. Остальные будут и дальше отбывать наказание.

“Некоторые из них – они были в этом согласованном списке. Некоторые из них освобождаются уже в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 7:00)

Ранее Валерия Лутковская сообщала, что в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию. При этом она подчеркивала, что данные об “отказниках” еще уточняются.

Таким образом, согласно последней информации, отказались ехать на оккупированные территории 17 человек.