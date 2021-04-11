О находке проинформировали в пресс-службе офиса шерифа округа Линкольн. Также об этом сообщает местная телестанция KGW.
“9 апреля 2021 года, примерно в 15:15 по местному времени, офису шерифа округа Линкольн стало известно о, предположительно, обугленных обломках космического аппарата, выброшенных на берег залива Алси возле города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал обломки с берега залива и ненадолго разместил их возле местного предприятия”, – говорится в сообщении.
Местные власти отреагировали на инцидент и изучили объект. Было принято решение связаться с компанией SpaceX Илона Маска.
“SpaceX не смогла определить, является ли объект составным компонентом одного из ее космических кораблей, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления”, – отмечается в сообщении.
Инженеры SpaceX оценили многочисленные фотографии объекта и пришли к заключению, что его можно безопасно транспортировать.
Объект был перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения
Как отмечает телестанция KGW, 24 марта многие жители штата Орегон заметили полоски света в небе. Астрономы тогда заявляли, что это могли быть остатки ракеты SpaceX Falcon 9, сгорающие во время полета в атмосфере.
Anyone know what this was? @WashCoScanner @KATUNews @KGWNews @NOAA pic.twitter.com/Qt5YQR1KmG
— Beanie Baby CEO (@beaniebabyceo) March 26, 2021
Впоследствии обломок ракеты был обнаружен на ферме в американском штате Вашингтон.
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