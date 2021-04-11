В американском штате Орегон выбросило на берег залива Алси странный объект. Есть предположение, что это фрагмент космического аппарата компании SpaceX.

О находке проинформировали в пресс-службе офиса шерифа округа Линкольн. Также об этом сообщает местная телестанция KGW.

“9 апреля 2021 года, примерно в 15:15 по местному времени, офису шерифа округа Линкольн стало известно о, предположительно, обугленных обломках космического аппарата, выброшенных на берег залива Алси возле города Уолдпорт, Орегон. Рыбак убрал обломки с берега залива и ненадолго разместил их возле местного предприятия”, – говорится в сообщении.

Местные власти отреагировали на инцидент и изучили объект. Было принято решение связаться с компанией SpaceX Илона Маска.

“SpaceX не смогла определить, является ли объект составным компонентом одного из ее космических кораблей, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления”, – отмечается в сообщении.

Инженеры SpaceX оценили многочисленные фотографии объекта и пришли к заключению, что его можно безопасно транспортировать.

Объект был перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения

Как отмечает телестанция KGW, 24 марта многие жители штата Орегон заметили полоски света в небе. Астрономы тогда заявляли, что это могли быть остатки ракеты SpaceX Falcon 9, сгорающие во время полета в атмосфере.

Впоследствии обломок ракеты был обнаружен на ферме в американском штате Вашингтон.