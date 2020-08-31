Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.
Так, осадки сегодня не ожидаются.
Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с.
В юго-восточных областях температура воздуха составит +29 – +35 тепла днем и +15 – +19 ночью.
В западных областях синоптики прогнозируют от +25 до +33 тепла. Ночью будет прохладнее: от +16 до +19 градусов.
В центральных и северных областях будет от +29 до +35 тепла, ночью – от +15 до +18 градусов.
В Киеве и области также будет солнечно: от +29 до +34 тепла днем и в пределах +16 до +18 ночью.
- В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.