В понедельник, 31 августа, в Украине будет преимущественно солнечная погода, а столбики термометров кое-где поднимутся до +35 градусов тепла.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре.

Так, осадки сегодня не ожидаются.

Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

В юго-восточных областях температура воздуха составит +29 – +35 тепла днем и +15 – +19 ночью.

В западных областях синоптики прогнозируют от +25 до +33 тепла. Ночью будет прохладнее: от +16 до +19 градусов.

В центральных и северных областях будет от +29 до +35 тепла, ночью – от +15 до +18 градусов.

В Киеве и области также будет солнечно: от +29 до +34 тепла днем и в пределах +16 до +18 ночью.