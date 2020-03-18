Нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что в больнице Охматдет, где лечат детей с онкологией, нет реагентов для обследования доноров крови.

Об этом она написала в Facebook.

“С 20 марта 2020 каждый пятый тяжело больной ребенок, который проходит лечение в стационаре, может инфицироваться гепатитами B и C и ВИЧ из-за отсутствия реагентов для обследования доноров крови”, – написала нардеп.

По ее словам, впервые за последние годы по государственной программе “Закупка лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов” международная организация Crown на конец ноября 2019 года не допоставила за бюджетные средства 2018 года реагенты для скрининга донорской крови.

“Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос, проведя несколько совещаний с международными организациями, обещал проконтролировать поставку этих реагентов еще в середине февраля 2020 года. Теперь обещают поставить через неделю, а онкореагенты до 15 апреля. Но. Это не первая отсрочка и с прекращением перевозок и эпидемией это может существенно осложниться”, – отмечает Виктория Сюмар, подчеркнув, что благотворительный фонд “Таблеточки” экстренно закупил необходимые реагенты, которых хватит на несколько недель.

Но, по состоянию на 12 марта государственные поставки так и не начались.

Народный депутат сообщает, что сорваны поставки за средства бюджета 2018 года 15-ти лекарственных средств, необходимых для лечения детей с онкогематологическими диагнозами.

“Попечительский совет “Охматдета” категорически не согласен перекладывать на плечи благотворителей обязанность государства в лице МОЗ и международных организаций закупать необходимые лекарственные средства и реагенты”, – подытожила Виктория Сюмар.