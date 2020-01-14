Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что как минимум 67 людей погибли и 42 человека пострадали.
При этом стихией также были разрушены больше 100 домов.
Сообщается, что на данный момент пути в долину заблокированы, а потому спасатели не могут добраться до места происшествия.
Отмечается, что Нилам является узкой долиной протяженностью около 130 километров в форме полумесяца. Со всех сторон долина окружена высокими горами.
Также уточняется, что погода в регионе уже улучшилась, однако наиболее пострадавшие районы все еще остаются изолированными.
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