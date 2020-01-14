В результате схождения лавины в долине Нилум в Кашмире погибли больше 60 людей, многие считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что как минимум 67 людей погибли и 42 человека пострадали.

При этом стихией также были разрушены больше 100 домов.

Сообщается, что на данный момент пути в долину заблокированы, а потому спасатели не могут добраться до места происшествия.

Отмечается, что Нилам является узкой долиной протяженностью около 130 километров в форме полумесяца. Со всех сторон долина окружена высокими горами.

Также уточняется, что погода в регионе уже улучшилась, однако наиболее пострадавшие районы все еще остаются изолированными.