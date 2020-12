В Пакистане обнаружили британский штамм COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

Отмечается, что все три случая заражения зафиксировали в Карачи.

12 человек, которые вернулись в Пакистан из Великобритании, прошли тестирование на коронавирус. Шесть человек получили положительный тест на COVID-19. Три случая на 95% совпадают с новым штаммом коронавируса, который распространяется миром.

Департамент здравоохранения провинции пока устанавливает круг контактных лиц, которые могли заразиться.

С начала пандемии в Пакистане зафиксировали более 475 тысяч заражений коронавируса. Более 10 тысяч пакистанцев умерли.

Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa

— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020