Covid-19 Украина

обновлено 29.12.2020 в 13:01

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В Пакистане обнаружили британский штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, появился в Пакистане. В стране обнаружили три случая заражения.

Вторник, 29 декабря 2020, 13:58

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

Отмечается, что все три случая заражения зафиксировали в Карачи.

12 человек, которые вернулись в Пакистан из Великобритании, прошли тестирование на коронавирус. Шесть человек получили положительный тест на COVID-19. Три случая на 95% совпадают с новым штаммом коронавируса, который распространяется миром.

Департамент здравоохранения провинции пока устанавливает круг контактных лиц, которые могли заразиться.

С начала пандемии в Пакистане зафиксировали более 475 тысяч заражений коронавируса. Более 10 тысяч пакистанцев умерли.

  • Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
  • Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
  • Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
  • 27 декабря в канадской провинции Онтарио (Канада) два человека заразились новой формой коронавируса COVID-19, которая ранее была обнаружена в Великобритании.
  • В финском районе Кюменлааксо обнаружили первый в стране случай заболевания новым штаммом COVID-19.
Теги: COVID-19, Коронавирус, штам, Пакистан

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