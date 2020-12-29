В Пакистане обнаружили британский штамм COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.
Отмечается, что все три случая заражения зафиксировали в Карачи.
12 человек, которые вернулись в Пакистан из Великобритании, прошли тестирование на коронавирус. Шесть человек получили положительный тест на COVID-19. Три случая на 95% совпадают с новым штаммом коронавируса, который распространяется миром.
Департамент здравоохранения провинции пока устанавливает круг контактных лиц, которые могли заразиться.
С начала пандемии в Пакистане зафиксировали более 475 тысяч заражений коронавируса. Более 10 тысяч пакистанцев умерли.
Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa
— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
- Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
- 27 декабря в канадской провинции Онтарио (Канада) два человека заразились новой формой коронавируса COVID-19, которая ранее была обнаружена в Великобритании.
- В финском районе Кюменлааксо обнаружили первый в стране случай заболевания новым штаммом COVID-19.