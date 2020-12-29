В бумагах австралийского поэта нашли коробку конфет, которым более ста лет

Специалисты Национальной библиотеки Австралии обнаружили одну из старейших коробок с шоколадными конфетами в мире. Она принадлежала известному поэту.

Об этом сообщает издание ABC News.

Сувенирная коробка с шоколадными конфетами была обнаружена на дне коробки с бумагами австралийского поэта Эндрю Бартона “Банджо” Патерсона. Возраст конфет составляет более 120 лет.

Ученые отметили, что шоколад практически идеально сохранился. Его внешний вид совершенно не выдает возраст.

В коробке было шесть кусочков шоколада, а также остатки старой соломенной упаковки и обертки с серебряной фольги.

Шоколад нашли среди газетных вырезок, дневников и стихов поэта, которые хранились в его имении.

“Когда мы распаковали коробку, был довольно интересный запах”, – сказала консерватор Национальной библиотеки Австралии (NLA) Дженнифер Тодд.

Сейчас ученые не могут объяснить, за что Банджо Патерсон получил эти конфеты. Очевидно, это был памятный подарок, поскольку поэт не съел этот шоколад.

Ученые провели небольшое исследование и выяснили, что коробка конфет была сделана по заказу самой королевы Виктории.

На банке был изображен королевский лик с надписью “Южная Африка, 1900” и “Желаю вам счастливого Нового года, Виктория”. Королева заказала конфеты, чтобы обеспечить комфорт войскам англо-бурской войны в 1900 году.

Однако конфеты от королевы стали популярным сувениром. Военные перепродавали их за большие деньги гражданским лицам.

Поэт Банджо Патерсон находился в Южной Африке в октябре 1899 год. Он выполнял редакционное задание для издания Sydney Morning Herald and the Age. Поэт вернулся в Австралию почти год назад. Ученые подозревают, что Патерсон купил шоколадную коробку у солдат и отправил ее домой, чтобы сохранить от южноафриканской жары.

Шоколад изготовила компания Cadbury, которая сначала отказывалась наносить свой логотип на коробку, но королева настаивала. Только так солдаты могли видеть, что этот шоколад “высокого качества”. Очевидно, качество шоколада действительно было высоким, ведь он сохранился через века.

Шоколадные конфеты будут храниться в Национальной библиотеке Австралии.