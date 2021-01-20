В ПАСЕ проголосовали за срочные дебаты по делу отравления Навального

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

“Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления Навального. 20 “за”, 2 “против”, – написал нардеп.

Он отметил, что в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, состоятся срочные слушания в отношении отравления Навального

По словам Гончаренко, одновременно в полном составе отсутствовала российская делегация, что возмутило европейских парламентариев.

“Докладчик, французский депутат Жак Мэр, а также детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, а россияне никак не способствуют расследованию”, – написал нардеп.

Гончаренко добавил, что литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом.

Самолет с Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля.

Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.