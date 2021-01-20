В ПАСЕ проголосовали за срочные дебаты по делу отравления Навального

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.
“Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления Навального. 20 “за”, 2 “против”, – написал нардеп.
Он отметил, что в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, состоятся срочные слушания в отношении отравления Навального
По словам Гончаренко, одновременно в полном составе отсутствовала российская делегация, что возмутило европейских парламентариев.
“Докладчик, французский депутат Жак Мэр, а также детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, а россияне никак не способствуют расследованию”, – написал нардеп.
Гончаренко добавил, что литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом.
Самолет с Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля.
Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
- 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.