Covid-19 Украина

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В ПАСЕ проголосовали за срочные дебаты по делу отравления Навального

Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Среда, 20 января 2021, 00:47

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.

“Правовой комитет ПАСЕ проголосовал за срочные дебаты по делу отравления Навального. 20 “за”, 2 “против”, – написал нардеп.

Он отметил, что в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, состоятся срочные слушания в отношении  отравления Навального

По словам Гончаренко, одновременно в полном составе отсутствовала российская делегация, что возмутило европейских парламентариев.

“Докладчик, французский депутат Жак Мэр, а также детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, а россияне никак не способствуют расследованию”, – написал нардеп.

Гончаренко добавил, что литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий   ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом.

Самолет с Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля. 

Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.

  • В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили еще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
  • Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
  • Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
  • Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.
  • 14 декабря стало известно, что покушение на Алексея Навального сделала в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.
Теги: Олексій Гончаренко, Олексій Гончаренко, Алексей Навальный, ПАСЕ

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