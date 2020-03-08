Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Уточняется, что акция феминисток была проведена на площади Согласия в столице Франции.
На акции активистки призывали “положить конец патриархату”.
При этом участницы акции до пояса были одеты в белую, похожую на медицинскую одежду.
Предполагается, что таким образом феминистки ссылаются на вспышку коронавируса.
Кроме того, девушки держали плакаты с лозунгами “остановить патриархальную пандемию” и “остановить патриархальный вирус”.
- Сегодня в мире отмечают 8 марта – Международный женский день.