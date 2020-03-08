Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что акция феминисток была проведена на площади Согласия в столице Франции.

На акции активистки призывали “положить конец патриархату”.

При этом участницы акции до пояса были одеты в белую, похожую на медицинскую одежду.

Предполагается, что таким образом феминистки ссылаются на вспышку коронавируса.

Кроме того, девушки держали плакаты с лозунгами “остановить патриархальную пандемию” и “остановить патриархальный вирус”.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian