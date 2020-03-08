Активистки движения Femen провели в Париже демонстрацию к 8-му марта, на которой разделись до пояса.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что акция феминисток была проведена на площади Согласия в столице Франции.

На акции активистки призывали “положить конец патриархату”.

При этом участницы акции до пояса были одеты в белую, похожую на медицинскую одежду.

Предполагается, что таким образом феминистки ссылаются на вспышку коронавируса.

Кроме того, девушки держали плакаты с лозунгами “остановить патриархальную пандемию” и “остановить патриархальный вирус”.

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<noscript><iframe title="Journée internationale des droits des femmes: des Femen manifestent à Paris contre le patriarcat" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/frcI3TAiA-E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>