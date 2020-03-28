Французская федерация высокой моды приняла решение отменить Парижскую неделю мужской моды и Неделю высокой моды, которые были запланированы на лето, из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает издание Vogue.

Парижская неделя мужской моды была запланирована на 23—28 июня 2020 года, а Неделя высокой моды — на 5—9 июля.

“В свете распространения пандемии COVID-19 во всем мире необходимы решительные решения для обеспечения безопасности домов моды, их сотрудников и всех, кто работает в нашей отрасли… Федерация активно сотрудничает со своими членами по поводу возможности реализовать альтернативные проекты”, – отмечается в заявлении федерации.

Стоит отметить, что Парижская неделя моды является одним из самых престижных мероприятий в модной индустрии.

Неделю мужской моды в Милане, которая была запланирована на 19−23 июня, организаторы решили перенести на осень и провести совместно с женскими показами (22−28 сентября). Параллельно разрабатываются новые цифровые форматы, чтобы поддержать модные бренды.

По данным издания The Business of Fashion, Британский модный совет принял решение отменить показы мужских коллекций в Лондоне. Неделя мужской моды должна была пройти в июне 2020 года.