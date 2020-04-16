Спустя год после разрушительного пожара вновь зазвонил большой колокол Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) – в знак уважения к устойчивости здания, а также к работе медиков, борющихся с эпидемией коронавируса во Франции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

13-тонный колокол “Бурдон Эммануэль” прозвенел в 20:00 вечера среды, 15 апреля (по местному времени). В колокол в течение пяти минут били по очереди три человека в защитных костюмах и масках.

В это же время парижане из своих окон и балконов аплодисментами выразили уважение медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.

“Восстановление Нотр-Дама… является символом устойчивости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться”, — подчеркнул по случаю годовщины пожара президент Франции Эммануэль Макрон.

Он вновь повторил обещание восстановить собор за 5 лет, несмотря на то, что реконструкция происходит с опозданием на месяцы (сначала из-за зимних штормов, а сейчас из-за пандемии).

Стоит отметить, что южная колокольня собора, где находится 13-тонный колокол, отлитый в 1681 году и второй по величине во Франции, осталась неповрежденной после пожара.

До пожара в Нотр-Даме он традиционно звонил в честь крупных религиозных праздников, папских визитов и президентских похорон. После пожара колокол звонил лишь один раз – в сентябре 2019 года, в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Люди по всему миру с ужасом наблюдали за дымящимся 850-летним зданием, падением шпиля и обрушением крыши. Пожар смогли потушить лишь под утро 16 апреля. Из здания успели вынести ценности, которые там хранились.