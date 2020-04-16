Об этом сообщает агентство Reuters.
13-тонный колокол “Бурдон Эммануэль” прозвенел в 20:00 вечера среды, 15 апреля (по местному времени). В колокол в течение пяти минут били по очереди три человека в защитных костюмах и масках.
В это же время парижане из своих окон и балконов аплодисментами выразили уважение медикам, борющимся с эпидемией коронавируса.
“Восстановление Нотр-Дама… является символом устойчивости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться”, — подчеркнул по случаю годовщины пожара президент Франции Эммануэль Макрон.
Он вновь повторил обещание восстановить собор за 5 лет, несмотря на то, что реконструкция происходит с опозданием на месяцы (сначала из-за зимних штормов, а сейчас из-за пандемии).
Стоит отметить, что южная колокольня собора, где находится 13-тонный колокол, отлитый в 1681 году и второй по величине во Франции, осталась неповрежденной после пожара.
До пожара в Нотр-Даме он традиционно звонил в честь крупных религиозных праздников, папских визитов и президентских похорон. После пожара колокол звонил лишь один раз – в сентябре 2019 года, в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Люди по всему миру с ужасом наблюдали за дымящимся 850-летним зданием, падением шпиля и обрушением крыши. Пожар смогли потушить лишь под утро 16 апреля. Из здания успели вынести ценности, которые там хранились.
- В пятницу, 10 апреля, в соборе Парижской Богоматери, впервые после масштабного пожара, прошла небольшая религиозно-культурная церемония, посвященная Страстной пятнице.
- 27 марта на Эйфелевой башне в центре Парижа высветилось слово merci (спасибо) в знак благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.