Об этом сообщает Euronews.
После модернизации шестиэтажного выставочного комплекса Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) на его крыше появился огород и фруктовый сад.
Площадь городской фермы составила почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь в высокий сезон планируют собирать более 900 кг фруктов и овощей ежедневно. Выращивать будут более чем тридцать видов растений. На видео видно, что все овощи и фрукты растут вертикально.
У местных жителей также будет возможность арендовать свои собственные небольшие огороды в специально разработанных деревянных ящиках.
Телеканал отмечает, что огород на крыше является доказательством того, что большое количество здоровой пищи можно выращивать на ферме на крыше, а не покупать в супермаркете.
По мнению эксперта по городскому сельскому хозяйству, региональное производство продуктов питания может изменить будущее продуктов питания.
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