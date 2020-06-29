Самую большую в мире городскую ферму на крыше здания открыли в Париже.

Об этом сообщает Euronews.

После модернизации шестиэтажного выставочного комплекса Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) на его крыше появился огород и фруктовый сад.



Площадь городской фермы составила почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь в высокий сезон планируют собирать более 900 кг фруктов и овощей ежедневно. Выращивать будут более чем тридцать видов растений. На видео видно, что все овощи и фрукты растут вертикально.

У местных жителей также будет возможность арендовать свои собственные небольшие огороды в специально разработанных деревянных ящиках.

Телеканал отмечает, что огород на крыше является доказательством того, что большое количество здоровой пищи можно выращивать на ферме на крыше, а не покупать в супермаркете.

По мнению эксперта по городскому сельскому хозяйству, региональное производство продуктов питания может изменить будущее продуктов питания.