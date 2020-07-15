Об этом сообщило французское издание France24.

“Через 133 дня после закрытия, Disneyland Paris стал последним французским большим парком развлечений, который возобновил свою работу в среду”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что после возобновления работы в парке будут действовать эпидемиологические ограничения.

Для посещения парка зрители будут обязаны заранее регистрироваться.

Помимо того, на один рабочий день в Disneyland будет лимитировано количество посетителей (не больше 24 тысяч вместо 80 тысяч в период до эпидемии).

Также посетители вынуждены будут носить защитные маски, а по всей территории парка будут установлены антисептики.