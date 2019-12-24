Во Франции продолжаются протесты. В Париже протестующие подрались с полицией на вокзале.

Это передает британское агентство Reuters.

Уточняется, что около 30-ти протестующих против пенсионной реформы подрались с правоохранителями на Лионском вокзале.

Отмечается, что Лионский вокзал является одним из крупнейших в столице Франции.

Протестующие запускали на территории вокзала файеры и фейерверки. Из-за этого станция временно приостановила работу, поскольку в общественных местах произошло задымление.

Помимо того, протесты происходили на Восточном и Северном вокзалах Парижа.

Напомним, что президент Франции Эммануель Макрон планирует повысить до 64 лет пенсионный возраст, утверждая, что сегодняшняя пенсионная система обходится государству слишком дорого.