Это передает британское агентство Reuters.
Уточняется, что около 30-ти протестующих против пенсионной реформы подрались с правоохранителями на Лионском вокзале.
Отмечается, что Лионский вокзал является одним из крупнейших в столице Франции.
Протестующие запускали на территории вокзала файеры и фейерверки. Из-за этого станция временно приостановила работу, поскольку в общественных местах произошло задымление.
Помимо того, протесты происходили на Восточном и Северном вокзалах Парижа.
Напомним, что президент Франции Эммануель Макрон планирует повысить до 64 лет пенсионный возраст, утверждая, что сегодняшняя пенсионная система обходится государству слишком дорого.
- 5 декабря во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.