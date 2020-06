Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Красная краска символизировала кровь умерших от коронавируса COVID-19. Демонстранты также выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе.

Акцию организовали активистская группа “Attac” (Association for the Taxation of Financial Transactions and Citizen Action), а также ассоциация медперсонала Inter-Urgences.

Участие в акции приняли около 30 человек.

По словам активистов из группы “Attac”, медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами, информирует агентство Reuters.

Критике подверглось и предложение властей Франции о премировании медицинских работников “по строгим критериям”.

В ходе акции активисты разместили на ступенях министерства гигантский баннер в форме медали под названием “Медаль презрения”.

“Мы здесь, чтобы показать нашу поддержку медицинскому персоналу, который оказался на передовой во время эпидемиологического кризиса, но особенно для того, чтобы потребовать для него необходимые средства для работы и достойного ухода за нами… Медицинский персонал заслуживает большего, чем медали и слезоточивый газ”, – отметили в активистской группе “Attac”, намекая на столкновения 16 июня, когда полицейские применили слезоточивый газ к работникам здравоохранения, протестующим в Париже.

Как информирует Reuters, правительство Франции приняло решение выплатить премию в размере 1500 евро (1676 долларов) работникам здравоохранения из государственного сектора в знак признания их роли в борьбе со вспышкой коронавируса.

Тем не менее, многие медики считают, что правительство должно сделать для них больше.

💥 EN DIRECT – Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. 🏅@InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

🔴DIRECT – Le « prix du mépris » remis par @attac_fr et @InterUrg au ministère de la Santé pour dénoncer la gestion du #Covid19 #COVID__19 pic.twitter.com/JXU81FMxFK — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

🔴DIRECT – La façade du ministère de la Santé recouverte de faux sang, pour symboliser la mort des soignants et des malades du #Covid19 @InterUrg @attac_fr pic.twitter.com/vzpwo0CM25 — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

👏🏽 Ce matin 30 militant·e·s se sont invité·e·s au @MinSoliSante pour montrer le vrai visage de ce gouvernement et ont aspergé les vitrines avec 1 liquide rouge, symbole de toutes celles et ceux qui ont payé de leurs vies les choix économiques mortifères de ces dernières décennies pic.twitter.com/n58S0A2KzB — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020