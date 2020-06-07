В пригороде Парижа, Ренжисе, 6 июня закрыли временный морг, оборудованный на территории одного из самых больших в Европе продуктовых оптовых рынков.

Об этом сообщает RFI.

Решение было принято после того, как власти Парижа заявили о том, что эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

Этот временный морг был открыт 3 апреля.

Его открыли после того, как традиционные ритуальные компании не успевали своевременно организовать похороны и кремацию умерших вследствие COVID-19 заражения.

“Снижение темпа распространения COVID-19 во Франции, которое мы наблюдаем уже много недель, продолжается. Похоронные службы региона теперь снова могут справляться с работой в обычном режиме”, — говорится в коммюнике префектуры полиции Парижа.

После спада эпидемии, в морг не поступали новые тела еще с 13 мая.

Стоит отметить, что во временном морге могли одновременно находиться до 20 тысяч гробов.

Здесь в 2003 году оборудовали морг, но по причине аномальной смертности вследствие жары.